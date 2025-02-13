Госдума разрешает производить неоригинальные запчасти для самолетов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий отечественным предприятиям промышленности производить неоригинальные запчасти к самолетам.
Изменения предлагается внести в Воздушный кодекс РФ. Авторами законопроекта, в частности, выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Мурат Хапсироков.
"Законопроект разработан в целях развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (РМА), необходимых для замещения оригинальных расходных частей, применяемых при ремонте иностранных компонентов", - говорится в пояснительной записке.
Как ранее сказал ТАСС Кутепов, законопроект дает возможность запустить производство неоригинальных деталей к самолетам.
"Этот рынок развит и в США, и в Китае, и позволяет снижать зависимость от оригинальных компонентов, которые не влияют на безопасность", - отметил Кутепов.
Как указывается в пояснительной записке, складывается ситуация, при которой "китайские и иранские РМА-поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями промышленности". В отсутствие перспективы РМА-регулирования в России создаются предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для установки импортируемой запчасти с китайскими документами качества на самолет в России "требуется меньше бюрократических процедур".
"Учитывая, что дефицит запасных частей иностранного производства в условиях антироссийских санкций и ограничений, введенных западными поставщиками, в ближайшее время не будет устранен, можно сделать вывод о том, что рынок альтернативных запасных частей будет активно развиваться на территории РФ. Однако, в случае если нормативное регулирование будет "догонять" фактическую потребность отрасли, высока вероятность, что вместо цивилизованного рынка РМА-компонентов перевозчики столкнутся с серым рынком неаутентичных компонентов", - сказано в пояснительной записке.