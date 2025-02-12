В новом промпарке Москвы запустят производство автомобильных подшипников

В новом промышленном парке «Сенькино» запустят производство автомобильных подшипников, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

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Об этом сообщает 360.ru.

« К о м п а н и я р а с ш и р я е т п р о и з в о д с т в е н н ы е м о щ н о с т и и з а п у с т и т в о д н о м и з к о р п у с о в « С е н ь к и н о » а в т о м а т и з и р о в а н н у ю л и н и ю п о в ы п у с к у а в т о м о б и л ь н ы х п о д ш и п н и к о в » , — с к а з а л Г а р б у з о в .

В конце 2024 года в строй ввели первые два корпуса промпарка площадью около 20 тыс. кв. м.

Всего предусмотрено строительство пяти корпусов, их суммарная площадь составит около 7 га. Количество рабочих мест — 2,8 тыс.

Ранее сообщалось, что технополис «Москва» посетили 3500 туристов в 2024 году.