В новом промпарке Москвы запустят производство автомобильных подшипников

В промышленном парке «Сенькино» запустят производство автомобильных подшипников
В новом промышленном парке «Сенькино» запустят производство автомобильных подшипников, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
Об этом сообщает 360.ru.
«Компания расширяет производственные мощности и запустит в одном из корпусов «Сенькино» автоматизированную линию по выпуску автомобильных подшипников», — сказал Гарбузов.
В конце 2024 года в строй ввели первые два корпуса промпарка площадью около 20 тыс. кв. м.
Всего предусмотрено строительство пяти корпусов, их суммарная площадь составит около 7 га. Количество рабочих мест — 2,8 тыс.
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