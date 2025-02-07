В Москве открыли производство медпрепаратов
Новое производство фармацевтических препаратов запустили в Москве.
Предприятие поставит около 242 млн единиц продукции в течение пяти лет по офсетному контракту, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Запустили новое производство на фармацевтическом заводе "Велфарм-М". По условиям офсетного контракта предприятие будет поставлять городу препараты для лечения кардиологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний по 20 международным непатентованным наименованиям. В течение пяти лет столица получит около 242 млн единиц продукции", - написал Собянин.
По его словам, производственные линии второй очереди занимают порядка 5 тыс. кв. м. Созданы места для трудоустройства около 550 человек. В настоящее время общая площадь чистых производственных помещений предприятия составляет порядка 15 тыс. кв. м. Завод входит в состав крупнейшего в стране фармацевтического кластера в "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва".
"В феврале прошлого года с производителем подписан второй офсет по выпуску противоглаукомных, противоопухолевых, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 международным непатентованным наименованиям", - добавил Собянин.
Он отметил, что поставки медизделий должны начаться уже в 2027 году.