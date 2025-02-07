В Москве открыли производство медпрепаратов

Новое производство фармацевтических препаратов запустили в Москве.

Предприятие поставит около 242 млн единиц продукции в течение пяти лет по офсетному контракту, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

" З а п у с т и л и н о в о е п р о и з в о д с т в о н а ф а р м а ц е в т и ч е с к о м з а в о д е " В е л ф а р м - М " . П о у с л о в и я м о ф с е т н о г о к о н т р а к т а п р е д п р и я т и е б у д е т п о с т а в л я т ь г о р о д у п р е п а р а т ы д л я л е ч е н и я к а р д и о л о г и ч е с к и х , н е в р о л о г и ч е с к и х , э н д о к р и н н ы х и д р у г и х з а б о л е в а н и й п о 2 0 м е ж д у н а р о д н ы м н е п а т е н т о в а н н ы м н а и м е н о в а н и я м . В т е ч е н и е п я т и л е т с т о л и ц а п о л у ч и т о к о л о 2 4 2 м л н е д и н и ц п р о д у к ц и и " , - н а п и с а л Собянин.

По его словам, производственные линии второй очереди занимают порядка 5 тыс. кв. м. Созданы места для трудоустройства около 550 человек. В настоящее время общая площадь чистых производственных помещений предприятия составляет порядка 15 тыс. кв. м. Завод входит в состав крупнейшего в стране фармацевтического кластера в "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва".

" В ф е в р а л е п р о ш л о г о г о д а с п р о и з в о д и т е л е м п о д п и с а н в т о р о й о ф с е т п о в ы п у с к у п р о т и в о г л а у к о м н ы х , п р о т и в о о п у х о л е в ы х , а н а л ь г е з и р у ю щ и х п р е п а р а т о в , а т а к ж е а н т и д е п р е с с а н т о в и н е й р о л е п т и к о в п о 4 3 м е ж д у н а р о д н ы м н е п а т е н т о в а н н ы м н а и м е н о в а н и я м " , - д о б а в и л Собянин.

Он отметил, что поставки медизделий должны начаться уже в 2027 году.