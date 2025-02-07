Первый полет импортозамещенного вертолета "Ансат" намечен на апрель 2025 года, сообщил журналистам руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

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По его словам, сейчас проводится работа над сертификацией импортозамещенной версии вертолета.

" В н а с т о я щ е е в р е м я з а в е р ш е н у ж е р я д с т е н д о в ы х и с п ы т а н и й , в т о м ч и с л е п о с т а т и ч е с к о й п р о ч н о с т и в и н т а . П о э т о м у м ы п л а н и р у е м э т у р а б о т у з а в е р ш и т ь к к о н ц у э т о г о г о д а , и п е р в ы й п о л е т у н а с н а м е ч е н н а а п р е л ь э т о г о г о д а д л я т о г о , ч т о б ы в с е э т и р а б о т ы в ы п о л н и т ь " , - с к а з а л о н .

По словам Ядрова, вертолетная авиация в России имеет стратегическое значение - помимо перевозки людей, вертолеты также используются для поиска людей, тушения пожаров, мониторинга. В прошлом году вертолетами было перевезено порядка 780 тысяч пассажиров, добавил он.