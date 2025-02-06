CompTek стал официальным дистрибьютором серверного оборудования OpenYard

Один из ведущих российских дистрибьюторов компания CompTek и производитель серверного оборудования OpenYard подписали дистрибьюторское соглашение. CompTek пополнил портфель решений для ИТ-инфраструктур серверами OpenYard из продуктовых линеек классических 19”-систем и OCP-платформ для бизнеса, владеющего гипермасштабируемыми дата-центрами. Оборудование OpenYard уже доступно для заказа партнерам Comptek.

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В 2025 году компания OpenYard продолжит развитие партнерской и дистрибьюторской сети, а также сконцентрируется на тесном взаимодействии с партнерами и интеграторами. Подписание дистрибьюторского соглашения с CompTek — логичный шаг в этом направлении. Компания CompTek — один из старейших российских дистрибьюторов, работающий на отечественном рынке более 35 лет. Сотрудничество с производителем серверов OpenYard открывает партнерам CompTek доступ к оборудованию, произведенному на собственном заводе в Рязанской области. Продукция OpenYard входит в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ.

Оборудование OpenYard имеет доказанную совместимость с программным обеспечением компаний «Росплатформа» (продукты «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище»), ISPsystem (платформа DCImanager), vStack (платформа виртуализации vStack HCP 2.2), «ДАКОМ М» (платформа виртуализации «SpaceVM» 6.5.4) и многих других российских программных продуктов.