В России захотели расширить производство Ил-76

Правительство России захотело расширить производственные мощности для выпуска военно-транспортных самолетов Ил-76. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, передает ТАСС.

Министр отметил, что современная модификация Ил-76 превосходит конкурентов по летно-техническим характеристиками. При этом российский самолет дешевле аналогов.

« И н а с а м о м д е л е м ы с е й ч а с о б с у ж д а е м с к о л л е г а м и в п р а в и т е л ь с т в е в о з м о ж н о с т ь р а с ш и р е н и я п р о и з в о д с т в е н н ы х м о щ н о с т е й п о И л - 7 6 и д л я в н у т р е н н и х н у ж д , и д л я п о с т а в о к п о л и н и и в о е н н о - т е х н и ч е с к о г о с о т р у д н и ч е с т в а , и п о г р а ж д а н с к и м л и н и я м , н а г р у з о п е р е в о з к а х э т о п р я м о о д н а и з л у ч ш и х м а ш и н » , — с к а з а л о н .

Также Алиханов рассказал, что Ил-76 имеет хороший экспортный потенциал. По его словам, на международных переговорах от партнеров часто поступают запросы на поставку этих самолетов.

В ноябре 2024 года генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что Ил-76МД-90А(Э), который демонстрировали на нескольких оборонных выставках, вызывал интерес. В 2024 году самолет презентовали 11 иностранным заказчикам.