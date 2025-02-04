В Совфеде назвали основные цели для сельского хозяйства по импортозамещению

Сенатор Двойных назвал основные цели для сельского хозяйства по импортозамещению
Необходимо провести анализ конкурентоспособности сортов и гибридов российской селекции. Об этом 4 февраля сообщил председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на совещании по теме «Обеспечение технологического суверенитета и продовольственной безопасности».
По словам сенатора, для обеспечения технологического суверенитета нужно разработать ряд пакетных решений, предусматривающих развитие технологий выращивания и применения удобрений, а также средств защиты растений. Он отметил, что эти меры должны значительно увеличить отечественную конкурентоспособность.
«Нужно также популяризировать и продвигать товары наших сельскохозяйственных производителей среди населения, в том числе стимулировать рост объема их реализации на маркетплейсах. Кроме того, мы рассматриваем создание специальных семеноводческих зон по отдельным видам сельскохозяйственных культур», — рассказал Двойных.
Парламентарий добавил, что Минпромторг, Минсельхоз и Минобрнауки должны усилить работу по разработке, производству и внедрению в производство отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования для селекции семеноводства. Также актуальна проблема подготовки высококвалифицированных и научных кадров на производствах, заключил он.