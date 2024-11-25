В Татарстане запустили импортозамещающее производство тормозных механизмов

Новое импортозамещающее серийное производство тормозных механизмов для грузовых автомобилей ГАЗ и "Камаз", а также прицепной техники запустила компания "ВБК Восток" (входит в группу "Восток - тормозные системы") в Набережных Челнах при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга).

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Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Компания "ВБК Восток" (входит в группу "Восток - тормозные системы") запустила в Набережных Челнах новый производственный участок и наладила импортозамещающее серийное производство пневматических дисковых тормозных механизмов для грузовых автомобилей ГАЗ и "Камаз" и прицепной техники", - сказано в сообщении.

Уточняется, что инвестиции в приобретение современного производственного оборудования составили 127 млн рублей, из которых 100 млн рублей в виде льготного займа по программе "Автокомпоненты" предоставил федеральный ФРП. Кроме того, компания дополнительно инвестирует 50 млн рублей в программу локализации компонентов.

В пресс-службе отметили, что новый производственный участок, расположенный в Камском индустриальном парке, стал первым и единственным в стране производителем дисковых тормозных механизмов диаметром 17 и 19 дюймов, подходящих для грузовых автомобилей ГАЗ и "Камаз", и 22 дюймов, подходящих для прицепной техники большинства российских производителей. Отмечается, что после выхода на проектную мощность объем выпуска составит до 95 тыс. изделий в год, что позволит компании занять до 34% российского рынка дисковых тормозных систем для грузового и специального автотранспорта. По оценкам предприятия, до 100% дисковых тормозов для выпускаемого в России коммерческого транспорта приходилось на импортируемую продукцию, а запуск нового производства поможет значительно снизить долю импорта.

По словам генерального директора ООО "ВБК Восток" Георгия Турбанова, приобретенное благодаря займу ФРП оборудование "будет способствовать формированию у компании уникального инженерного опыта и развитию производителей компонентов второго уровня по всей цепочке обеспечения". "Качество и надежность выпускаемой продукции обеспечивается тщательным отбором поставщиков комплектующих, проведением контроля качества компонентов в независимых лабораториях, контролем каждого тормозного механизма при производстве", - приводятся его слова в сообщении.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.