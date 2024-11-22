Замглавы Минсельхоза: Россия лидирует в мире по производству продуктов
На сегодняшний день Россия находится на лидирующих позициях в мире по производству и экспорту различных продуктов питания, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на климатической конференции СОР29 в Азербайджане. По его словам, за последние годы стране удалось достигнуть рекордных показателей, при этом снижая негативное воздействие на окружающую среду.
Мы по целому ряду продуктов находимся на исторических рекордах. Россия никогда не производила такие объемы зерновых культур. И по целому ряду других направлений мы обновляем рекорды, при этом снижая негативное воздействие на окружающую среду за счет более эффективных агротехнологических операций, — заявил Разин.
Он добавил, что Россия расширяет географию поставок продукции и развивает экспортный потенциал, в том числе за счет освоения новых рынков, в первую очередь в странах Африки, Азии и Персидского залива. По словам Разина, за 2023 год России удалось в три раза увеличить объемы поставок сахара, в полтора раза — объемы поставок подсолнечного и рапсового масла, а по экспорту муки показатели перевалили за 1 млн тонн.
Ранее стало известно, что Россия практически прекратила экспорт зерна в страны Евросоюза на фоне повышенных пошлин в объединении. В сентябре ЕС закупил российское зерно всего на €21 тысячу (почти 1,3 млн рублей). Евросоюз ввел повышенные пошлины на масличные, зерновые культуры и продукты их переработки из РФ и Белоруссии с 1 июля.