В Подмосковье будут выпускать высокотехнологичную продукцию

Крупное импортозамещающее производство, на котором ежегодно будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем для гражданской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники, открыли в Подмосковье. Старт производству дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

© Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Новый производственный корпус площадью 10 тыс. квадратных метров открыли на заводе «Арсенал». Интеллектуальные и производственные мощности предприятия позволяют выпускать высокотехнологичную продукцию взамен зарубежных аналогов.

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции», — заявил Андрей Воробьев.

Он выразил надежду на то, что микроэлектроника станет конкурентоспособной и будет нести в себе что-то новое.

«Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из главных приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — глава региона.

В производственном корпусе расположились R&D подразделения, современное кристальное производство, которое на заводе называют сердцем микроэлектроники, высокотехнологичные автоматизированные сборочные производства полупроводниковой электронной компонентной базы, а также СВЧ модулей и кабельных сборок космического применения.

При реализации проекта его создатели воспользовались финансовой поддержкой от Фонда развития промышленности Московской области в размере 80 млн рублей по программе «Конверсия».

В пресс-службе губернатора отметили, что в регионе активно развивается радиоэлектронная промышленность. В прошлом году производство электроники выросло более чем на 50%, а по итогам 9 месяцев этого года — на 25%. Наибольший прирост показывает производство полупроводниковых приборов, диодов и транзисторов.