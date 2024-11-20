Оплату пошлины за регистрацию в реестре отечественного ПО упростили

Для физических лиц и организаций установили одинаковые размеры госпошлин при регистрации программы для электронных вычислительных машин. Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 20 ноября.

Стоимость рассмотрения заявки на госрегистрацию программы для ЭВМ и принятия решения составит пять тысяч рублей. Заявление об изменении данных в реестре обойдется в три тысячи рублей на каждую программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы.

До этого размер пошлины при регистрации в реестре отечественного ПО различался для физлиц и юрлиц и составлял 5375 и 8063 рубля соответственно. При этом, если регистрировались организации и физлица, размер пошлины определяли пропорционально числу плательщиков.

В Правительстве ранее отмечали, что такая система приводит к ошибкам при уплате пошлин заявителями и увеличивает сроки предоставления услуги.