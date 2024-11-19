Импортозамещающие импланты для остеосинтеза поступили в российские больницы

Первая партия импортозамещающих имплантов из биорезорбируемого магния (MgSorb) на основе сплава, полученного специалистами Тольяттинского государственного университета (ТГУ), поступила в российские медицинские учреждения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

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По информации пресс-службы, пробная партия первых в России биорезорбируемых спиц была направлена в больницы Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска.

"Уже поступили положительные отзывы от врачей, которые успешно провели операции своим пациентам", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора ООО "Медицинская торговая компания", врача травматолога-ортопеда Максима Медведева.

О разработке

Биорезорбируемый имплантат MgSorb - это уникальный отечественный продукт, который получен из сплава, имеющего способность растворяться и утилизироваться организмом без вреда для здоровья. Помимо высокой биосовместимости, он обладает остеокондуктивным (способствующим образованию кости) эффектом и имеет тенденцию подавлять распространение инфекции, что подтверждено экспериментальными исследованиями.

"Магниевые имплантаты - это новое слово в травматологии и ортопедии, в челюстно-лицевой хирургии, в нейрохирургии и целом ряде направлений медицины. Эта технология нова не только для нашей страны, но и для всего мира. Я горжусь, что российские ученые и производители являются одними из лидеров в этом направлении. <…> Магниевые имплантаты превосходят те импортные аналоги, которые были и есть до сих пор на нашем рынке", - сказал заместитель главного травматолога Вооруженных Сил РФ, заместитель начальника Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко Леонид Брижань, чьи слова приводит пресс-служба.

Производство организовано в инновационно-технологическом парке Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) совместно с ООО "Медицинская торговая компания" (МТК) в рамках федерального проекта по созданию в России передовых инженерных школ (ПИШ).

Как отметил ректор ТГУ Михаил Криштал, разработка появилась как спин-офф проекта создания лаборатории по постановлению Правительства РФ №220 под руководством ведущего ученого Алексея Виноградова.

"Для разработки биорезорбируемых имплантатов на основе полученного сплава ТГУ создал консорциум "Новые технологии для магниевых сплавов", в который в том числе вошли ООО "Соликамский опытно-металлургический завод" и Институт проблем сверхпластичности металлов РАН. С первым мы отработали рецептуру сплава, а со вторым - технологию всесторонней изотермической ковки для получения ультрамелкозернистой структуры сплава", - сказал он.

По словам директора научно-исследовательского института прогрессивных технологий Тольяттинского госуниверситета Дмитрия Мерсона, к производству не только спиц, но и винтов из биорезорбируемого магниевого сплава из калиброванных прутков собственного изготовления в ТГУ приступят уже в конце ноября 2024 года.