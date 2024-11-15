ЕГЭ по информатике будут сдавать на компьютерах с отечественным ПО

Министр просвещения Сергей Кравцов встретился с родителями и педагогами на личном приеме.

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С учителем информатики московской школы № 830 Артемом Проскурневым обсудили работу с техникой на отечественном программном обеспечении.

По словам Кравцова, отечественное ПО активно используется в школах.

"Уже планируется перевести на отечественные операционные системы выполнение заданий единого государственного экзамена по информатике", - добавил министр.

Кроме того, как и по всем общеобразовательным предметам, министерство будет работать над созданием единого учебника по информатике. К работе пригласят и учителей.

Также министр ответил на вопрос Анны Ивашевой, жены участника специальной военной операции, о льготах для поступления ребенка в колледж. Сергей Кравцов подчеркнул, что сын участника СВО имеет право на поступление в первоочередном порядке.