Стартаперы намерены производить остродефицитную импортозамещающую оптику

Молодые физики из Санкт-Петербурга, создатели университетского стартапа, намерены развернуть мелкосерийное производство дефицитных оптических компонентов для оптоэлектроники, биомедицины и защиты информации.

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Об этом сообщил на III Всероссийском форуме технологического предпринимательства "Техпред 2024" руководитель проекта, аспирант университета ЛЭТИ и сотрудник Государственного оптического института им. С. И. Вавилова Андрей Тойкка.

"Прибор, которому посвящен наш проект, называется жидкокристаллическим вращателем плоскости поляризации. Он применяется в лазерных технологиях для перестройки параметров излучения. Это применимо в направлениях, начиная от прецизионной микрообработки материалов до обработки оптического сигнала в системах лазерного зондирования", - рассказал Тойкка ТАСС.

Прибор также используется в медицине для оптического исследования биоматериалов, например, ДНК, а также в системах оптической криптографии при шифровании оптического сигнала. Однако, как подчеркнул Тойкка, такие приборы чрезвычайно дефицитны. Они находятся под санкциями, но и сами эти зарубежные аналоги далеки от идеала.

"Мы изначально делаем наше устройство попроще, более адаптированным к широкому потреблению. Сверху и снизу расположены прозрачные подложки с нанесенными проводящими покрытиями, посередине слой с жидкими кристаллами. И самая большая проблема - как сделать так, чтобы жидкие кристаллы нужным образом сориентировались для получения необходимого отклика. Мы работаем и с жидкими кристаллами, и с покрытиями", - отметил Тойкка.

Свою аудиторию стартаперы рассматривают весьма широко применительно к научным и промышленным кругам и через пару лет рассчитывают выйти на оборот в 700-800 млн рублей.

О форуме и федеральном проекте

III Всероссийский форум технологического предпринимательства "Техпред 2024" проходит в Москве 11-12 ноября. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки РФ был запущен в 2022 году для раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства.

Платформа включает в себя семь основных инструментов поддержки: конкурс "Студенческий стартап", предпринимательские "Точки кипения", акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программу возмещения частных инвестиций. Операторами федерального проекта выступают АНО "Платформа НТИ", Фонд содействия инновациям (ФСИ), фонд "Сколково", Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Московский физико-технический институт (МФТИ).