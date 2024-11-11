Доля российских вин в ресторанных картах составит не меньше 20%

Доля российских вин в винных картах в кафе и ресторанах должна составить не менее 20%. Росстандарт утвердил разработанный в Роскачестве ГОСТ. Приказ впервые детально описывает наилучшие практики по содержанию винных карт на предприятиях общепита, говорится в сообщении Роскачества.

В винной карте рекомендуется указывать наименование алкогольной продукции - обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции.

Рестораны смогут самостоятельно разрабатывать структуру винной карты, иметь приложения со специальными позициями, например, винами недели или сезона.

Разработка и утверждение национального стандарта будет способствовать продвижению отечественных вин и повышению качества винодельческих хозяйств, пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, слова которого приводятся в сообщении Роскачества.

Ресторанам не хватает наименований российского вина, которые можно было бы добавить в меню в качестве эксклюзивных позиций, сообщил ранее НСН ресторатор Сергей Миронов.