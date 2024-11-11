В Чэнду открылась выставка "Сделано в России"

Выставка "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром (РЭЦ), открылась в понедельник в городе Чэнду (провинция Сычуань на юго-западе Китая).

Российские производители представляют на фестивале-ярмарке пищевую продукцию, косметику, товары народного промысла и многое другое, передает корреспондент ТАСС.

"Наш новый, инновационный формат мероприятия предусматривает не только продвижение экспортных товаров, которыми мы гордимся, но и популяризацию в КНР российских традиций, ценностей, культуры и искусства под национальным брендом "Сделано в России", - сказала на церемонии открытия генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Она отметила, что посетители ярмарки могут оценить высокое качество российской продукции, приняв участие в дегустационных мероприятиях и мастер-классах, приобрести понравившиеся товары из России, послушать и посмотреть выступление российских творческих коллективов.

Никишина заявила, что 12 ноября в Чэнду откроется постоянно действующий национальный павильон "Сделано в России", в котором под этим брендом будут представлены порядка 900 видов продукции агропромышленного комплекса из 70 российских регионов.

О выставке "Сделано в России"

Фестиваль-ярмарка проходит с 11 по 17 ноября в центре Чэнду, у древнего Храма Ухоу. Рядом с площадкой находится пешеходная улица Цзиньли, которую ежедневно проходят более 20 тыс. человек.

Помимо реализации продукции, российские производители проводят на полях выставки встречи с китайскими бизнес-партнерами и обсуждают совместные проекты. На ярмарке также представлена насыщенная культурная программа с выступлениями народных коллективов, показами кино и мультфильмов.

В этом году РЭЦ уже провел в КНР два фестиваля-ярмарки "Сделано в России". Первый прошел в январе в городах Шэньян и Далянь (северо-восточная провинции Ляонин), второй - в мае в Харбине (граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян).

В сентябре президент России Владимир Путин похвалил программу по продвижению российской продукции "Сделано в России" и заявил о необходимости расширять ее охват. Президент подчеркнул, что российские товары с высокой добавленной стоимостью должны быть не только узнаваемыми, но и доступными для зарубежных покупателей.