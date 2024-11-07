В метро Москвы поступили карты «Тройка» с российским чипом нового поколения

В Московский метрополитен поступила партия из 1,2 миллиона транспортных карт «Тройка», оснащенных новейшими отечественными микросхемами, которые имеют увеличенный в три раза объем памяти и соответствуют строгим стандартам безопасности. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта Москвы.

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Транспортная карта «Тройка» поддерживает свыше 3,5 тысячи тарифных вариантов и функционирует более чем в 27 регионах Российской Федерации, предоставляя возможность бесплатных пересадок на городском транспорте. С момента запуска в 2013 году было осуществлено 19,2 миллиарда поездок, а выпуск составил почти 52 миллиона карт.

В декабре 2023 года по указанию мэра Москвы производство карты и микросхемы было полностью перенесено в столицу, что позволило устранить зависимость от внешних условий.