В Москве откроются два магазина российского бренда из ниши Zara Home

Два магазина российского бренда Redecoro, занявшего нишу после ухода Zara Home и H&M Home, откроются в Москве в 2024 году.

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Об этом сообщил соучредитель бренда Redecoro Кенан Ахмедли в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi.

"У нас на сегодняшний день планируется открытие магазина в ТРЦ Columbus, площадью 400 кв. м, в декабре - в "Авиапарке", - сказал он.

Таким образом, всего в сеть войдет шесть магазинов.

По его словам, еще девять открытий планируется к концу следующего года.

"В следующем году планируем выйти в регионы", - добавил Кенан Ахмедли.

Ранее в пресс-службе ретейлера ТАСС поясняли, что компания не копирует продукцию ушедших брендов, а самостоятельно разрабатывает линейки.

Redecoro - российская сеть технологичных магазинов, основанная весной 2023 года в Москве.