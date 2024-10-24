Российским аналогом Speedtest воспользовались уже более 90 тыс. раз

Мобильным приложением "Просеть", которое является российским аналогом зарубежного приложения Speedtest, россияне воспользовались уже более 90 тыс. раз для проверки качества связи на мобильных устройствах.

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В скором времени в приложении появится дополнительный функционал, в частности, история съема показателей, сообщил заместитель директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Денис Глазунов.

"За прошедший период, в принципе это чуть меньше года, мобильным приложением, именно проверкой скорости, 90 тыс. раз воспользовались. Ну и, безусловно, основной функционал, которым пользуются пользователи нашего мобильного приложения - это измерение скорости и проверка уровня сигнала", - сказал он на форуме "Спектр".

Разработчики приложения активно собирают обратную связь от пользователей для его совершенствования.

"Конечному пользователю интересна статистика, ему интересно посмотреть на то, как его оператор связи работает по отношению к другим. И история съема показателей. Сейчас этого функционала нет, но в ближайшее время мы планируем его реализовать", - добавил Глазунов.

Он уточнил, что также появится версия приложения и для компьютеров.

Ранее специалисты подведомственного Роскомнадзору ЦМУ ССОП разработали приложение "Просеть" для проверки качества связи на мобильных устройствах. Оно является российским аналогом зарубежного приложения Speedtest. Пользователь может определять скорость интернет-соединения, уточнить информацию о доступности ресурса в интернете, проверить, не находится ли сайт или сервис в списке заблокированных.

Приложение подходит для системы Android. Скачать "Просеть" можно в российском магазине приложений RuStore.

Ежегодный специализированный форум "Спектр" проходит на курорте "Роза Хутор" 23 и 24 октября.