В группе "Россети" создан центр компетенций по импортозамещению ПО

Задачами нового центра, сформированного на базе дочернего общества компании "Россети" – "Россети Цифра", являются повышение эффективности внедрения отечественного ПО в электросетевом комплексе и усиление взаимодействия между участниками рынка при создании ИТ-решений для отрасли.

В состав рабочей группы входят руководители и эксперты ИТ-блоков исполнительного аппарата компании "Россети", филиалов, дочерних обществ, а также представители ведущих отечественных производителей программного обеспечения (ПО) и интеграторов, включая "Гринатом", "ВК Цифровые технологии", "К2 Интеграция" и др.

Деятельность центра опирается на значительный опыт эксплуатации российского ПО в сетевом комплексе Группы "Россети" для повышения эффективности внедрения решений, обеспечения совместимости, совершенствования и создания цифровых продуктов.

Специалисты также работают над включением необходимого заказчику функционала в дорожные карты по развитию программного обеспечения, утвержденные Правительством РФ в рамках индустриальных центров компетенций и центров компетенций развития общесистемного и прикладного ПО. Еще одной задачей является создание и наполнение единой базы знаний для использования сотрудниками компаний Группы "Россети". Все это позволяет оптимизировать использование ресурсов на проектах внедрения.

Ранее в "Россети Цифра" был сформирован ресурсный и экспертный центр для реализации проектов цифровой трансформации, запущена лаборатория по оценке и тестированию решений.

Группа "Россети" ведет системную работу по импортозамещению в ИТ-сфере. В настоящий момент все новые внедрения осуществляются на основе отечественных решений. Компания является разработчиком собственных продуктов. В частности, платформа технологического управления РС-20 уже используется российскими сетевыми компаниями для информационного обмена с СО ЕЭС, а также поставляется за рубеж.