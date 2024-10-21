Создан прототип терминала оплаты на базе ОС «Аврора»

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Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), которая является дочерней организацией «Ростелекома», представила новый прототип платёжного терминала на базе операционной системы «Аврора» и оборудования от компании iStapel. По словам представителей ОМП, этот терминал может стать заменой устройствам на Android и повысить доверие к финансовой инфраструктуре, по которой проходят платежи граждан.

Планируется, что терминал будет использоваться не только для обычных платежей, но и для биоэквайринга. Сертификация ОС «Аврора» гарантирует соответствие всем необходимым регуляторным требованиям. С помощью специального набора инструментов «Аврора» SDK разработчики смогут создавать приложения для разных классов устройств, что открывает новые возможности для бизнеса.

В ОМП также отметили, что несколько крупных банков уже проявили интерес к новому терминалу. Это может означать, что новый продукт готов к выходу на рынок и может помочь укрепить финансовую безопасность в стране.