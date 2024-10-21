В России протестировали первый отечественный метрокластер

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, провели успешные испытания первого отечественного метрокластера на базе СХД в рамках сценариев эмуляции различных отказов и сбоев. Тесты метрокластера прошли 18 и 19 сентября на площадке конференции IT Elements.

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Метрокластер — технология создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе синхронной репликации данных средствами СХД. В состав метрокластера входят две идентичные СХД, разнесенные по разным локациям, между которыми настраивается зеркалирование данных в синхронном режиме. Таким образом, при выходе из строя одной СХД или целой площадки данные остаются доступны на второй СХД, а функционирование прикладных систем продолжается. Работа такого кластера автоматизирована, то есть переключение узлов в случае сбоя не требует вмешательства администратора и происходит за минимальное время.

В рамках конференции IT Elements тестировалась конфигурация, собранная полностью на отечественных решениях, произведенных на заводе «Аквариуса»: две СХД «Аэродиск» FS440, соединенные между собой оптическими каналами связи через коммутаторы 25GBE AQ-N5001. Ферма виртуализации функционировала на серверах T50 и отечественном ПО. Все испытания проводились в условиях эмуляции прикладной тестовой нагрузки на СХД со стороны СУБД PostgreSQL, запущенной в виртуальной машине. Помимо этого, вносились сетевые задержки для эмуляции использования «межЦОДового» канала связи с помощью специализированного ПО.

Сначала была смоделирована ситуация отказа СХД на одной площадке в результате аварийного отключения электропитания. В этом случае виртуальный интерфейс (VIP) метрокластера мигрировал на другую СХД в течение 30 секунд. При этом работа виртуальной машины не прерывалась.

Второй сценарий — эмуляция отказа всей площадки путем отключения электропитания оборудования (сервер, коммутатор, СХД). В этом испытании помимо переключения VIP СХД метрокластера на другую СХД произошло переключение виртуальной машины из-за отказа хоста виртуализации. После этого тестовая нагрузка была перезапущена на второй площадке. Весь процесс с восстановлением нагрузки после крушения занял не более трех минут.

В третьем тесте оценивалась работа метрокластера при сбое каналов связи, который приводит к изоляции узлов кластера на двух площадках. В ходе него эксперты проверили работу механизма арбитража между двумя СХД, который выполняется отдельным компонентом решения — сервером-арбитром. СХД, сохраняющая связь с арбитром, становится основной и принимает на себя нагрузку, при этом вторая СХД исключается из кластера, чтобы избежать ситуации Split-brain и повреждения данных.