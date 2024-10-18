Потребление импортного алкоголя в России сокращается. О том, что россияне перешли на отечественный алкоголь, в рамках Московского финансового форума (МФФ) сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, его цитирует РИА Новости.

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По словам представителя Минфина, повышение импортных пошлин на вино и акцизов сыграло свою роль для защиты местного алкогольного рынка.

«У нас было три волны, когда мы вводили определенные меры защиты внутреннего рынка. Первый раз мы это сделали в августе прошлого года, соответственно, когда мы повысили импортные пошлины на винодельческую продукцию с 12,5 до 20 процентов», — отметил Сазанов.

В дальнейшем акцизы на импортный алкоголь повысили практически втрое, а импортные пошлины на винодельческую продукцию недружественных стран подняли до 25 процентов.

«Если сравнивать третий квартал 2024 года ко второму кварталу, то мы видим падение импорта винодельческой продукции на 40 процентов. <...> В этом году мы ожидаем максимального потребления, порядка 84 миллиона декалитров», добавил замминистра финансов.

Статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Роман Чекушов пообещал, что в преддверии новогодних праздников, рисков дефицита на внутреннем рынке не наблюдается. Российские торговые сети полностью обеспечены всей необходимой алкогольной продукцией, заявил он.