В Роспотребнадзоре заявили, что импортозамещение продуктов в РФ завершено

В России завершился процесс импортозамещения продуктов питания и продовольственных товаров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерину Головкову.

«Процесс импортозамещения завершен, и на полках в полной мере представлены отечественные продукты», — заявила Головкова.

По ее словам, аналитики Роспотребнадзора провели 1,2 миллиона исследований на 121 показатель качества, результаты она назвала «прекрасными».

Она также отметила, что выросла и степень осведомленности россиян в части здорового питания.

Более десяти лет назад, в августе 2014 года, в России ввели продовольственное эмбарго на некоторые импортные продукты — в качестве ответа на антироссийские санкции. Итальянские сыры исчезли из крупных торговых сетей, но по-прежнему доступны покупателю. «Газета.Ru» попыталась выяснить, почему европейская еда по-прежнему востребована у россиян и как она попадает на прилавки.