"Россети" рассказали о мерах для роста эффективности поставок при импортозамещении

"Россети" реализуют комплекс мер для повышения эффективности поставок при импортозамещении, сообщил глава группы Андрей Рюмин на Всероссийской конференции в сфере госзакупок.

В сообщении группы "Россети" говорится, что Рюмин рассказал на конференции о влиянии импортозамещения на качество и стоимость электротехнической продукции. Мероприятие организовано Федеральной антимонопольной службой России, в нем участвуют глава службы Максим Шаскольский, руководство субъектов РФ, госкорпораций и бизнеса.

Рюмин отметил, что с учетом введенных против России санкций и растущих угроз техническая политика группы "Россети" ориентирована на применение оборудования, систем, устройств и программных комплексов отечественного производства. Успешная реализация корпоративного плана импортозамещения позволила в разы сократить долю зарубежной продукции в закупках, которая сейчас составляет порядка 6-7%, добавили в компании.

Однако, как подчеркивают "Россети", некоторые виды высоковольтного оборудования не производятся в России. Поэтому компания активно взаимодействует с партнерами из дружественных стран, включая Китай и Индию. Кроме того, "Россети" обратили внимание на то, что из-за уменьшения числа зарубежных игроков на российском рынке сократилось предложение, что отразилось на стоимости товаров для сетевого комплекса - по отдельным группам фиксируется рост цен на 50-80%.

"Для решения этих проблем нужно развивать конкуренцию на внутреннем рынке, искать баланс между нормативным регулированием и текущей конъюнктурой. Со своей стороны готовы усилить сотрудничество с российскими поставщиками, которые наращивают компетенции и расширяют продуктовые линейки", - сказал Рюмин.

В числе задач, которые могут решаться совместно, глава группы "Россети" выделил повышение качества оборудования и проведение высоковольтных испытаний. Для этого "Россети" могут использовать возможности собственного научно-технического центра и Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которая с этого года работает в Санкт-Петербурге.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.