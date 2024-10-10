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Песков заявил, что Путин поддерживает отечественные бренды одежды

Президент России Владимир Путин часто выбирает одежду отечественных брендов, тем самым поддерживая российских производителей, заявил пресс-секретарь государственного лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал о поддержке Путиным отечественных брендов одежды
© globallookpress.com
«Президент очень активно использует российскую продукцию. Тем более, за последние два года значительно увеличились производства наших дизайнеров. Путин часто поддерживает наших производителей», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин оценил костюм губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который оказался российского производства.

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