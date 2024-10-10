В России появятся автомобили и игровые консоли на ОС «Аврора»

Российская компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), принадлежащая «Ростелекому», анонсировала программу «Аврора+». Эта инициатива позволит адаптировать операционную систему (ОС) «Аврора» для использования на различных устройствах, включая автомобили, телевизоры, игровые консоли и роутеры, в течение ближайших двух лет. Об этом сообщает издание «Ведомости».

© «Аврора»

По словам генерального директора ОМП Павла Эйгеса, «Аврора+» представляет собой новую парадигму, где компания не просто адаптирует ОС, а передает ее на доработку непосредственно разработчикам. Это позволит создавать отдельные ветки операционной системы для различных ниш.

Директор по разработке ОМП Роман Аляутдин подчеркнул, что уже сейчас наблюдается интерес к «Авроре». Он отметил, что современные автомобили фактически являются мобильными устройствами на колесах, постоянно подключенными к сети и обменивающимися информацией с инфраструктурой города и заправок.

«Ведомости» напоминают, что в июне на ПМЭФ-2024 было подписано соглашение между компаниями «Итэлма», «Ростелеком» и ОМП о создании новой цифровой среды для автомобилей Lada. «АвтоВАЗ» производит более 500 000 автомобилей в год, и под них будут доработаны необходимые сервисы для поддержания функций автомобиля.