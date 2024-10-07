«Лемана Про» заменила импортный ассортимент на российский

Сеть магазинов товаров для дома и строительства «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin) удалось найти замену всему ассортименту, который выпал из-за рестрикций и дефицита компонентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора компании Марину Фытову.

В частности, компания частично заменила импортную белую глину. Теперь она использует отечественную, говорится в публикации. Напомним, что данная продукция необходима для производства сантехники.

На дефицит коалина (то есть глины белого цвета) российские производители сантехнического фаянса указывали еще весной 2022 года. Некоторые заводы даже объявили тогда о приостановке производства. По словам Фытовой, для нахождения достойной замены всем выпавшим компонентам фирма постепенно перестраивала процессы.

«Белую глину, например, удалось частично найти на Урале, а частично заменить поставками из Турции», – пишет издание со ссылкой на собеседницу.

Ранее компания «Лемана Про» сообщила о завершении ребрендинга первого из своих магазинов в России. Всего у сети насчитывается 111 торговых точек. Гипермаркет «Лемана Про» в Мытищах - первый полностью ребрендированный магазин сети. Специалисты обновили вывески, а также интерьер.