«Роснефть» разработала мобильное приложение для обслуживания нефтегазовых объектов

Специалисты научного института «Роснефти» в Томске разработали мобильную версию корпоративного программного обеспечения, которая поможет обслуживать нефтегазовые объекты, сообщает пресс-служба компании.

С помощью мобильного приложения специалисты смогут в полевых условиях оперативно получать доступ к картам месторождений и обновлять информацию об инфраструктуре.

В компании отметили, что это первая в России геоинформационная система, разработанная полностью на импортозамещающих технологиях.