В Подмосковье построят комплекс по производству сухих молочных смесей

Современный высокотехнологичный комплекс по производству сухих молочных смесей – заменителей грудного молока построят на территории Можайского городского округа.

Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Для реализации импортозамещающего проекта инвестору был предоставлен участок по региональной программе «Земля за один рубль». Общий объем инвестиций в реализацию масштабного проекта по запуску производства сухих адаптированных молочных смесей для детского питания оценивается в 11,2 млрд руб. Для жителей Подмосковья будет создано около 180 рабочих мест», – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

По словам зампреда, завершение строительства и ввод в эксплуатацию производственного объекта на территории Можайского городского округа намечены на 2027 год. Проект реализуется российскими и иностранными инвесторами из дружественных стран. Для строительства завода был предоставлен земельный участок площадью 10 га. Продукцию, которая в дальнейшем будет поставляться по всей России и на экспорт, будут производить по технологии полного цикла из отечественных ингредиентов.