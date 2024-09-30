Кабмин поддержал законопроект о производстве аналогов импортных авиазапчастей

Правительство России в целом поддержало законопроект, предусматривающий развитие производства на территории РФ неоригинальных запчастей для самолетов и авиатехники. При этом авторам инициативы предложено учесть несколько замечаний, сообщает 30 сентября ТАСС.

Напомним, в конце июля глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и зампред этого комитета Мурат Хапсироков разработали законопроект, который предоставляет Росавиации право оформлять одобрение на производство и установку аналогов импортных комплектующих. Требования к изготовителям таких комплектующих будут установлены федеральными авиационными правилами.

Кутепов отмечал, что производство неоригинальных деталей к самолетам развито и в США, и в Китае и позволяет снижать зависимость от оригинальных компонентов, которые не влияют на безопасность. Сенатор добавил, что в условиях антироссийских санкций это очень актуально.

Согласно отзыву кабмина, в законопроекте необходимо определить правовой режим предлагаемого механизма одобрения альтернативных запчастей и оформления требований к их производителям, а также уточнить несколько других моментов. Кроме того, авторы документа не указали источники финансирования увеличения штата Росавиации.