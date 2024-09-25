Собянин: кластер «Ломоносов» занимает ведущую роль в развитии импортозамещения

Кластер "Ломоносов" инновационного центра МГУ имени Ломоносова занимает ведущую роль в развитии импортозамещения, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

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Мэр подчеркнул, что новое здание научной долины МГУ стало домом для самых перспективных инноваций столицы. На площадке создали все необходимые условия для работы высокотехнологичных компаний.

Резиденты кластера, а это более 60 компаний, с прошлого года разрабатывают и производят высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей, пищевой и других отраслей промышленности, рассказал Собянин.

По его словам, в общей сложности на высокотехнологичных производствах работают свыше 2 тысяч человек, а выручка компаний по итогам 2023 года превышает 11 миллиардов рублей.

Компаниям доступна поддержка всей инновационной экосистемы столицы. Среди них "Академия инноваторов". Как указал мэр, речь идет об одном из самых успешных проектов столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, который помогает предпринимателям развить свой проект от идеи до стартапа.

Разработки резидентов успешно конкурируют как с отечественными, так и зарубежными аналогами, добавил Собянин. Он перечислил некоторые из них.

Так, компания "Адаптто" производит контроллеры – электронные устройства для управления электрическим приводом транспортных средств. В ближайших планах компании завершить новые разработки, включая блок "три в одном" (контроллер, инвертор, редуктор) для электромобилей и гибридные силовые установки.

Специалисты компании "Аэролайф" создали и запустили в серийное производство принципиально новый тип фильтров, который позволяют достичь высочайшего уровня очистки воздуха. На данный момент у продукции нет аналогов в России, а импортные аналоги проигрывают в пылеемкости и энергоэффективности.

Компания "СимургФарм" разработала вычислительную платформу "Симург". Это первое в России программное обеспечение для разработки лекарств. С ее помощью можно анализировать и прогнозировать доклинические и клинических данные в ходе планирования и проведения испытаний новых препаратов.

Компания "Микроволновая электроника" (INWAVE) – ведущий отечественный производитель контрольно-измерительного оборудования, беспроводной связи и антенных систем. Технологии компании используются при разработке и производстве различной радиоэлектронной продукции, например, бортового оборудования космических систем.

Компания "СПЛИТ" производит систему, которая помогает проводить высококачественные сейсмические исследования на суше и на море. Ее используют для решения инженерных и геологических задач, к примеру, при разработке шельфовых месторождений или в переходных зонах. С помощью комплекса реализовано более 100 проектов в арктических морях России, Черном, Каспийском, Балтийском, Японском море, Онежском и Ладожском озерах, озере Байкал.

ООО "ТСЗП" разрабатывает технологии наплавки и напыления многофункциональных защитных покрытий из металлов, керамики и метало-керамики. Они позволяют в 3–4 раза продлить срок использования изделий, на 30%, снизить затраты на капитальный ремонт и увеличить межремонтный пробег оборудования, а также обеспечить достаточный запас времени для технического переоснащения предприятий.

Мэр рассказал, что большое значение в импортозамещении играют инновационные технологии ремонта и упрочнения элементов горячего тракта турбин General Electric, Siemens, Ansaldo и других, успешно заместившие зарубежные аналоги. Только за последний год для московских предприятий восстановили около 300 газотурбинных деталей, провели 5 НИР по разработке импортозамещающих технологий.

В начале этого года сообщалось, что за пять лет инновационная инфраструктура столицы увеличилась на четверть. Только в прошлом году в Москве появилась 51 новая инновационная площадка.

Мэр Москвы рассказал, как город помогает развитию инновационных площадок. В частности, инновационный кластер "Ломоносов", открывшийся в конце января 2023 года, является пространством, где ученые, студенты и молодые предприниматели создают инновации, находят партнеров и инвесторов. По словам мэра, за год работы резидентами кластера стали около 60 компаний из сферы различных сфер.