На Ozon появилась витрина товаров "Сделано в Санкт-Петербурге"

Предприниматели из Петербурга смогут разместить свои товары на специальной витрине Ozon "Сделано в Санкт-Петербурге", сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.
"Ozon запустил новую региональную витрину совместно с центром "Мой бизнес" при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Проект реализуется в рамках программы поддержки отечественных товаров "Сделано в России", - сообщили в пресс-службе.
На витрине представлено более 20 тыс. товаров от петербургских продавцов. Разместить свои товары на витрине может любой предприниматель с местным производством - для этого нужно подать заявку через центры "Мой бизнес" в регионе.
На маркетплейсе уже работают разделы с товарами из Москвы, Подмосковья, Ивановской, Тульской, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Курской, Новосибирской и Ульяновской областей, а также из ХМАО, Карелии, Башкирии, Марий Эл.
"Предприниматели из Северной столицы получат не только дополнительный инструмент продвижения, но и выход на масштабную площадку с более чем 50 млн активных покупателей. Уже на старте на витрине представлено множество разнообразных товаров - мы видим, что у локальных производителей есть интерес к платформе. Уверены, что в будущем количество таких витрин будет только расти" , - отметил заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич.