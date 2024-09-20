Магазин проекта «Сделано в Москве» представит товары от 25 столичных брендов

Флагманский магазин проекта «Сделано в Москве» в инновационном кластере «Ломоносов» представит осенние коллекции от 25 столичных брендов в начале октября.

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Магазин обновляет ассортимент каждый сезон при содействии столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, который помогает в продвижении локальных брендов, пишет сайт mos.ru.

В ассортименте будут актуальные товары: верхняя одежда, аксессуары на осень и бижутерия, книги и развивающие игры, декор для дома, продукты питания и косметика.

Бренды выберут на сайте бизнес.сделановмоскве.рф до конца сентября. Желающие представить свою продукцию могут оставить заявки.

До конца года в Москве планируется открытие новых магазинов проекта «Сделано в Москве».

Ранее в Департаменте экономической политики и развития Москвы рассказали о росте на 8,6% оборота розничной торговли в первые шесть месяцев 2024 года.