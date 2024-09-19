Производственные мощности для выпуска самолета «Байкал» будут увеличены

Для серийного производства самолетов «Байкал» планируют наращивать производственные мощности. В Минпромторге РФ сообщили, что первые пять самолетов будут выпущены уже в 2026 году.

Производство машин будет выполняться на Уральском заводе гражданской авиации, при этом технической мощности у завода для серийного производства сегодня недостаточно. В связи с этим Минпромторг взялся решить вопрос привлечения различных инвестиций и задействовать Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК»). Чтобы новые производственные площадки появились совсем скоро, глава Минпромторга Антон Алиханов уверен, что варианты решения вопроса найдутся при поддержке первого вице-премьера Дениса Мантурова, сообщает «Интерфакс».

Напомним, самолет «Байкал» - это новая отечественная разработка, перспективы производства и ее использование обсуждалось на Восточном экономическом форуме. Новое судно сможет перевозить до двух тонн полезной нагрузки, скорость полета составит до 300 км/ч. Максимальная дальность полета составит 1,5 тыс. км. Что немаловажно для региональных авиаперевозок, «Байкал» сможет взлетать с грунтовых полос всего от 250 метров длины.