В РФ запустят механизм кешбэка на покупку отечественного оборудования для ТЭК

Минпромторг РФ до конца года запустит механизм кешбэка на покупку оборудования для ТЭК, он предусматривает компенсацию покупателю разницы между стоимостью отечественного оборудования и иностранного аналога по долгосрочному договору поставки.

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF.

"Например, до конца этого года мы запустим новый инструмент - "Кешбэк потребителю". Он предусматривает возмещение покупателю разницы между стоимостью отечественного оборудования и иностранного аналога по долгосрочному договору поставки. При этом производитель берет на себя обязательства по мере расширения серийности постепенно снижать стоимость конечного продукта", - сказал он.

В зависимости от длительности долгосрочного контракта министерство будет субсидировать разницу в течение одного-трех лет с учетом обязательства производителя по выходу на конкурентную цену, пояснил министр.

Алиханов также подчеркнул важность выхода отечественных производителей оборудования на внешние рынки. Так, "Институт нефтегазовых технологических инициатив" при поддержке Минпромторга разрабатывает единые отраслевые стандарты на нефтегазовое оборудование.

"Учитывая, что многие российские разработки уже воплощены в опытных образцах, важно сделать упор на проведении испытаний, результаты которых будут признаны всеми участниками рынка", - добавил министр.

С этой целью ИНТИ и центр "Арктические инициативы" создали "Единого оператора испытаний", который занимается формированием согласованной позиции по определению площадок для испытаний и правил их проведения, а также сертификацией оборудования на соответствие разрабатываемым отраслевым стандартам.

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября в Тюмени. Выставка TNF Expo, в которой принимают участие крупнейшие нефтегазовые корпорации, технологические, IT и финансовые компании, открыта во все дни форума, она размещена на площади более 4 тыс. кв. м. В самом форуме в этом году участвуют около 1 тыс. компаний и более 12 тыс. человек, в рамках деловой программы пройдут более 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития".