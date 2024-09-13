«Ростелеком» создал отечественные роутеры с защитой от хакерских атак

«Ростелеком» презентовал новую линейку Wi-Fi-роутеров, разработанных компанией «Искра Технологии». Они поддерживают технологию GPON и предоставляют доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с. Особое внимание уделено кибербезопасности, что делает роутеры подходящими для использования государственными структурами и корпорациями, где происходит работа с конфиденциальными данными.

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Партнерство «Ростелекома» с отечественными производителями началось на волне программы импортозамещения, что дало толчок развитию новых решений на российском рынке. Согласно договору с «Искра Технологии», до конца 2024 года планируется выпуск 50 000 роутеров, которые найдут применение как в частных домах, так и в государственных учреждениях, отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова.

Роутеры соответствуют высоким стандартам качества и проходят строгие тесты перед поступлением в продажу.