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ФНС потратит 3,19 млрд рублей на импортозамещение ПО

ФНС проводит открытый конкурс на сопровождение своих информационных систем, а также импортозамещение IТ-инфраструктуры и программного обеспечения (ПО). Информация об этом опубликована на портале госзакупок, максимальная стоимость контракта - 3,19 млрд рублей.

ФНС потратит 3,19 млрд рублей на импортозамещение ПО
© РИА Новости

В программную архитектуру ФНС входят решения от Oracle, Microsoft и IBM. В связи с этим исполнитель должен обеспечить исполнение стратегии ФНС по импортозамещению, "с учетом перехода на преимущественное использование продуктов и решений отечественных производителей", как об этом сказано в приложенных к конкурсу документах.

Поставщику также необходимо обеспечить бесперебойное функционирование АИС "Налог-3", сервисов официального сайта и портала ФНС, а также федеральной информационной адресной системы, проводя работы по оптимизации и устранению дефектов ПО. Срок исполнения контракта - 7 августа 2025 года.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе истекает 13 сентября. Ранее подобные проекты выполнялись АО "Главный научный инновационный внедренческий центр". Компания является разработчиком автоматизированной информационной системы ФНС России, как об говорится на ее сайте.

Импортозамещение
ГНИВЦ
ФНС России
Oracle
IBM
Microsoft