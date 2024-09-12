ФНС потратит 3,19 млрд рублей на импортозамещение ПО

ФНС проводит открытый конкурс на сопровождение своих информационных систем, а также импортозамещение IТ-инфраструктуры и программного обеспечения (ПО). Информация об этом опубликована на портале госзакупок, максимальная стоимость контракта - 3,19 млрд рублей.

В программную архитектуру ФНС входят решения от Oracle, Microsoft и IBM. В связи с этим исполнитель должен обеспечить исполнение стратегии ФНС по импортозамещению, "с учетом перехода на преимущественное использование продуктов и решений отечественных производителей", как об этом сказано в приложенных к конкурсу документах.

Поставщику также необходимо обеспечить бесперебойное функционирование АИС "Налог-3", сервисов официального сайта и портала ФНС, а также федеральной информационной адресной системы, проводя работы по оптимизации и устранению дефектов ПО. Срок исполнения контракта - 7 августа 2025 года.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе истекает 13 сентября. Ранее подобные проекты выполнялись АО "Главный научный инновационный внедренческий центр". Компания является разработчиком автоматизированной информационной системы ФНС России, как об говорится на ее сайте.