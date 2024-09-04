Сертификацию российских двигателей в составе SJ-100 могут завершить к 2026 году

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов заявил, что отечественные двигатели ПД-8 будут поставлены для испытаний на импортозамещенном самолете SJ-100 в начале 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на текущий момент ведутся наземные испытания двигателя. В начале 2025 года планируется начать испытания на самолете, подчеркнул Алиханов.

До этого сообщалось, что поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год.

В декабре 2023 года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал, что первый полет пассажирского самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 состоится в начале 2024 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров также сообщал, что в России за 2024 год планируется произвести около двадцати самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21.

Сообщалось также, что российские авиакомпании в течение прошлого года и начала 2024 года приобрели у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов. Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделил 300 миллиардов рублей на эти цели, и этот лимит средств был полностью использован, по информации кабинета министров.