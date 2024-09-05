В Госдуме захотели поощрять магазины с «российской полкой»

Магазины с «российской полкой» будут получать поощрения в виде особых знаков и преференций в социальной рекламе, отметила на полях ВЭФ первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.

По ее мнению, необходимо научиться покупать непродовольственные товары из РФ.

«Важно убрать все противоречия. Мы предлагаем поощрять магазины, которые реализуют у себя «российскую полку». Сейчас в законопроекте написано, что те магазины, которые будут предоставлять полки для российских производителей, будут отмечаться особым знаком и иметь преференции в социальной рекламе», — уточнила Буцкая.

По словам депутата, с точки зрения продовольствия уже «все неплохо». Покупать непродовольственные товары отечественных производителей следует, так как переплатой за иностранный бренд россияне «помогают неприятелю», уверена депутат.

Ранее стало известно, что на главной люксовой улице Москвы осталось только 37% зарубежных брендов. По мнению аналитиков, в ближайшие годы может освободиться до 19% от занятых помещений. Эксперты уверены, что Столешников переулок останется востребованным и на смену иностранным придут представители российских брендов.