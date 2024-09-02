Путин заявил о важности добычи лития для импортозамещения

Президент России Владимир Путин заявил о важности добычи лития в Тыве для импортозамещения. Его слова приводит РИА Новости.

Добычу редкого металла российский лидер обсудил на совещании комитета по развитию республики Тува, во время которого он попросил доложить ему о перспективах ключевых месторождений республики. В регионе находятся месторождения, в которых лежит 30% разведанных запасов лития в стране. Этот радиоактивный металл используется при производстве аккумуляторов, электроники, комплектующих. Металлический литий чаще всего получают электролизом расплава солей или восстановлением из оксида.