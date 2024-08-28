На фестивале «Сделано в Москве» представили достижения столичных предпринимателей

Посетителей маркета «Сделано в Москве», открывшегося в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», познакомят с достижениями столичных предпринимателей и трендами креативных сфер. Площадка будет работать с 1 августа по 8 сентября.

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Отмечается, что в тематическом треке «Москва 2030. Город бизнеса» участвуют более 400 предпринимателей. При этом гости могут оценить более 20 тыс. товаров.

Как предполагают организаторы маркета, такой ассортимент демонстрирует москвичам, что в городе локальный рынок будет заполнен отечественными товарами, которые соответствуют ключевым мировым трендам и современным запросам.

Так, участники проекта «Сделано в Москве» представили на площадке широкий ассортимент уходовой и декоративной косметики, одежды для всей семьи, детских игрушек, мебели, текстиля и декора для дома, а также продуктов питания. Помимо этого, некоторые производители проводят для гостей экскурсии.

Как рассказала блогер, стилист, телеведущая Карина Нигай, она стала амбассадором проекта «Сделано в Москве», так как считает, что в ближайшем будущем все будут чаще делать выбор в сторону московских дизайнеров и брендов.

«Верю, что с каждым годом их будет становиться все больше и больше. В рамках данного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» призываю каждого из вас посетить до 8 сентября маркет на Болотной площади и поддержать локальных производителей. Там представлено множество начинающих и уже узнаваемых брендов, которые создают качественную и стильную одежду и аксессуары. Ваша покупка — это инвестиция в развитие модной индустрии и инфраструктуры столицы», — добавила она.

На площадке «Сделано в Москве» работает четыре арт-павильона, в которых представлены одна из ключевых категорий товаров: одежда и аксессуары, косметика, игрушки, мебель и домашний декор.

Для меня, как для мамы, важно качество товаров для малышей, я обращаю пристальное внимание на состав и вкус продуктов питания, вид и тактильные ощущения одежды и игрушек. Ведь ребенок познает этот мир, в первую очередь, через органы чувств», — рассказала актриса и владелица детского сада, амбассадор маркета будущего «Сделано в Москве» Анна Хилькевич.

По ее словам, она чаще стала обращать внимание на товары локального производства благодаря проекту «Сделано в Москве», который поддерживает и рассказывает очень интересные истории столичных предпринимателей.

«Особенно у меня вызвали интерес бренды, которые были созданы мамами для своих собственных детей. Мне кажется, что это не только показатель качества, но и вызывает гордость за женщин, которые совмещают и работу, и воспитание детей. Мне это тоже близко», — добавила актриса.

Напомним, целью проекта «Сделано в Москве» является продвижение местных брендов. На сегодняшний день к ней присоединились уже более 5,5 тыс. предпринимателей столицы.