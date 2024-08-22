Российские разработчики заместили большую часть импортного промышленного ПО

Современные отечественные программные продукты для промышленных предприятий ничем не уступают иностранным аналогам. Их активная разработка началась около восьми лет назад. С тех пор крупнейшие компании страны реализовали масштабные программы тестирования такого ПО и смогли оптимизировать его под свои задачи. Об этом в беседе с "РГ" рассказал руководитель стратегической бизнес-единицы "Автоматизация" IEK Group Владимир Ольхов.

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После ухода западных вендоров работа значительной части оборудования в России оказалась под угрозой, пояснил он. Но отечественные разработчики приняли этот вызов и нашли решения для сложных задач. Объединение их усилий позволило не только выпустить на рынок эффективные и востребованные бизнесом цифровые продукты, но и поддержало общий государственный вектор на достижение технологического суверенитета. Владимир Ольхов уверен, что в этом контексте реализация программы импортозамещения как промышленного программного обеспечения, так и средств для разработки этих программных продуктов, идет успешно.

"Отечественные разработчики сплотились над решением этих сложных и интересных задач, что немаловажно, ведь синергия нескольких программных продуктов дает гораздо больший экономический эффект. Можно сказать, что реализация программы импортозамещения как промышленного программного обеспечения, так и средств для разработки этих продуктов, идет успешно. И по результатам опытно-промышленной эксплуатации в течение нескольких лет не было установлено расхождений с зарубежными аналогами в каких-либо физических или технических характеристиках", - отметил эксперт.

Несмотря на проблемы с поставками иностранных комплектующих, возникшие в последние годы, российские разработчики смогли создать собственные аналоги программируемых логических контроллеров, датчиков, счетчиков и прочих подобных устройств. Ряд таких проектов реализовала и компания IEK, внедрившая свои решения на тысячах объектов топливно-энергетического комплекса. Были разработаны продукты для программирования промышленных контроллеров, обеспечения устойчивой и бесперебойной работы инфраструктурных объектов и прочих подобных сооружений.