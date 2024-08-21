Китайская компания начнет выращивать сою в Приморье

Китайская компания «Бэйдахуан» в статусе резидента СПВ будет выращивать сою в в Пограничном районе Приморского края. Проект нацелен на производство высококачественной сои для внешнего и внутреннего рынков. Первый урожай планируется собрать в 2025 году.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе КРДВ, компания будет использовать экологические передовые методы выращивания, оптимизированные системы орошения, удобрения и защиты растений. В агропроект инвестор вложит около 78 млн рублей. Основные инвестиции будут направленны на закупку тракторов и комбайнов, погрузчиков, грузовиков, зерносушилки и другого оборудования. Работу получат 50 человек.

Планируется, что ежегодно сотрудники компании будут собирать свыше 2,6 тыс. тонн бобовых.

Как отметил заместитель гендиректора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий, для иностранного и российского бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике созданы одинаково комфортные условия.

«Мы готовы работать со всеми заинтересованными инвесторами, обеспечивать применение льгот и преференций, помогать в реализации проектов. В настоящее время с участием иностранного капитала реализуются проекты в сфере нефтехимии, сельского хозяйства, логистики, добычи полезных ископаемых», – добавил он.

В режимах ТОР, СПВ, АЗРФ работает 90 проектов с иностранным капиталом, резиденты вкладывают свыше 1 трлн рублей.