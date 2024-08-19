Число новых IT-решений в едином реестре российского ПО выросло на треть

В 2023 году число новых IT-компаний, регистрирующих свои разработки в едином реестре отечественного программного обеспечения (ПО), сократилось почти на 70%. Однако количество новых решений в реестре за тот же период увеличилось более чем на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования компании IBS.

Согласно отчету, 116 компаний, зарегистрированных в 2023 году, внесли свои решения в единый реестр российского ПО, в то время как в 2022 году таких организаций было 348.

Общее количество регистраций новых IT-компаний, являющихся разработчиками ПО, в 2023 году сократилось менее чем на 1% по сравнению с 2022 годом.

Однако, как отмечают авторы исследования, несмотря на сокращение темпов прироста IT-компаний, регистрирующих свое ПО в реестре впервые, число новых продуктов продолжает расти. В 2023 году их количество выросло на 31% год к году и составило 4 528. По сравнению с 2019-м зафиксирован рост в шесть раз.

Всего на конец 2023 года в едином реестре ПО зарегистрировано 6 932 компании и 18 459 их продуктов. Отмечается, что на одну IT-компанию в среднем приходится три зарегистрированных продукта.

Абсолютным лидером среди всех классов ПО из реестра стали информационные системы для решения специфических отраслевых задач. На втором месте — средства мониторинга и управления. Третью строчку заняло мультимедийное программное обеспечение.

Менее всего в реестре представлены утилиты и драйверы, средства проверки правописания, ПО управления выездным сервисным обслуживанием, программы человеко-машинных интерфейсов на производстве, мобильные платформы для разработки и управления мобильными приложениями.

На конец 2023-го почти половина (49%) от всех компаний, имеющих зарегистрированные продукты в реестре ПО, расположены в Москве. Второе место у Санкт-Петербурга (12%), третье — у Московской области (4%).

Ранее сообщалось, что в 2023 году было заключено 158 сделок с IT-стартапами на общую сумму $71 млн (учитываются только публичные соглашения с молодыми командами). Это на 15% больше, чем в 2022 году. Однако по объему в деньгах — на 83% меньше.