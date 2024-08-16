На внедрение отечественных цифровых продуктов направят ₽2,5 млрд

Кабинет министров России выделит дополнительно 2,5 млрд рублей на поддержку компаний, занимающихся развитием отечественных цифровых технологий. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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По его словам, такая помощь востребована у бизнеса. Полученные средства предприятия смогут направить на приобретение ПО, лицензий для него, создание собственных технологий, оплату труда сотрудников и прочие нужды.

«Федеральное финансирование поможет завершить реализацию ранее поддержанных проектов, что особенно важно для дальнейшей цифровизации и цифровой трансформации отраслей экономики и для сокращения любой зависимости от иностранных аналогов», – отметил председатель правительства.

Ранее Мишустин заявил, что развитие космической ядерной энергетики в России будет необходимо для освоения Луны. Страна намерена наладить конвейерный выпуск спутников и использовать многоразовые ракеты.