Ростех представил импортозамещенный вертолет «Ансат»

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) презентовал на международном военно-техническом форуме "Армия-2024" полностью импортозамещенный вертолет "Ансат" в санитарном варианте.

© «Вертолеты России»

Об этом сообщается в пресс-релизе Ростеха.

"Сегодня мы впервые показываем демонстратор "Ансата" в полностью импортозамещенном облике. Все иностранные компоненты системы управления и автопилота вертолета заменены на отечественные, установлены двигатели российского производства. В настоящее время Казанский вертолетный завод совместно с Центральным аэрогидродинамическим институтом им. Н. Е. Жуковского проводит частотные испытания системы управления машины и готовит машину к наземным и летным испытаниям", - сказал первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что машины эксплуатирует Национальная служба санитарной авиации, которой за первые пять месяцев 2024 года вертолеты помогли спасти более 5 тыс. человек, среди которых - почти 1 тыс. дети.

"Ансат" оснащен двумя российскими двигателями ВК-650В. Модернизированную машину можно оборудовать дополнительным топливным баком, что увеличит дальность полета до 800 км. Вертолет обладает самой вместительной кабиной в своем классе. Он может эксплуатироваться при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и совершать полеты в высокогорье.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.