Путин поручил обеспечить учителей и врачей отечественными планшетами

Президент России Владимир Путин поручил правительству России изучить вопрос обеспечения учителей и врачей скорой помощи отечественными планшетами на базе российской операционной системы.

Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

"Правительству РФ в целях реализации национальной цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы <...> обеспечения учителей общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации мобильного защищенного доступа к информационным системам в сфере образования и здравоохранения", - сказано в поручениях главы государства.



Также Путин поручил проработать вопрос завершения создания беспроводных сетей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях для обеспечения возможности доступа к интернету.