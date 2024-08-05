В Совфеде обсуждают варианты замещения прибалтийских шпрот на российских рынках
Сенаторы обсуждают варианты снижения налоговой нагрузки на отечественных рыболовов для замещения больших объемов поставляемых на российский рынок прибалтийских шпрот.
Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
"Хочу отметить, на российских прилавках у нас много прибалтийских шпрот. И мы как раз в Совете Федерации обсуждаем, как снизить финансовую, налоговую нагрузку на наших добытчиков, чтобы заместить эти объемы", - сказал сенатор.
Отвечая на вопрос о том, как скажется предложение стран Балтии и Швеции ввести новые ограничения на импорт российской свежей рыбы в рамках нового антироссийского пакета санкций, Двойных отметил, что если эта инициатива будет реализована на территории всего Евросоюза, то прежде всего "она ударит по европейскому потребителю".
"Скорее всего, появится цепочки [поставок] через третьи страны, то есть она еще удорожает для конечного потребителя, как произошло с газом. Во-вторых, понятно, что прибалтийские страны борются за своих производителей и рынки <...>. Но думаю, когда широко пойдет обсуждение в Европе, те страны, которые думают о своих гражданах и потребителях, конечно, будут отклонять такую инициативу, потому что она идет точно не в фарватере интересов граждан Европы", - заметил он.
Глава комитета считает, что российским рыбакам потребуется какое-то время на переориентацию, но размер и ущерб от этих санкций для граждан Европы будет несоизмерим с ущербом для РФ.
"Потому что существует дефицит в мире, в том числе и рыбной продукции, как и всего продовольствия. Поэтому сегодня рынок производителя, а не потребителя. Поэтому будем активнее заниматься строительством инфраструктуры по переработке. Думаю, это в какой-то степени нам тоже даст возможности", - сказал Двойных.
Газета Die Welt сообщала ранее, что руководство Евросоюза намерено обсудить введение в рамках нового пакета санкций против РФ ограничений на импорт российской свежей рыбы.