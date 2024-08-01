В Комсомольске-на-Амуре проходят испытания импортозамещенного SJ-100

В Комсомольске-на-Амуре на производственной площадке филиала ПАО «Яковлев» «Региональные самолеты» завершается подготовка третьего импортозамещенного самолета SJ-100 к летным испытаниям. Об этом сообщает телеканал «Вести-Хабаровск».

На судно уже установлен отечественный двигатель ПД-8. На первом модернизированном SJ-100 стоит двигатель PowerJet SaM146. Все остальное в лайнерах родное: системы и агрегаты, технологии, материалы, бортовая радиоэлектроника.

Программа частотных испытаний включает три вида проверок. Ученые исследуют колебания лайнера, имитируя условия свободного полета. Так проверяется качество сборки, соединения агрегатов, работу рулей. Второй вид – тестирование системы управления, отклик датчиков, автопилот. Заключительный третий вид – это испытание шасси.

После получения сертификата летной годности ближнемагистрального самолета завод в Комсомольске-на-Амуре планирует выпускать до 20 импортозамещенных пассажирских лайнеров в год.